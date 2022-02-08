أميركا تضيف كيانات صينية لقائمة صادرات تتطلب الخضوع لإجراءات إضافية

قالت وزارة التجارة الأمريكية، إنَّها أضافت 33 كياناً صينياً إلى ما تطلق عليه قائمة الصادرات التي لم يتم التحقق منها، والتي تتطلب أن تمر الصادرات الأمريكية عبر إجراءات إضافية قبل شحن البضائع لهذه الكيانات.