هبوط قياسي لأسعار النفط متأثرا بقيود كورونا في الصين

هبط خام برنت إلى دون 86 دولارا للمرة الأولى منذ 28 سبتمبر، متراجعا بنسبة 9 بالمئة على أساس أسبوعي.

وأظهرت بيانات التدوال انخفاض العقود الآجلة لشهر ديسمبر لخام برنت بنسبة 2.31 بالمئة إلى 87.71 دولار للبرميل، وعقود ديسمبر الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.91 بالمئة إلى 80.08 دولار.