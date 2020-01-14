البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.13 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.13% ما يعادل 0.66 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 524.38 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 153,905 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 260,023 دولاراً نفذت من خلال 80 صفقة.