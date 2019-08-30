البورصة المصرية تربح 1ر55 مليار جنيه خلال تعاملات الشهر الجاري

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الجاري، مكاسب بلغت نحو 1ر55 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 2ر770 مليار جنيه.

وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي،حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة بلعت 77ر10 في % ليسجل مستوى 36ر14835 نقطة، كما أرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 35ر6 % ليبلغ مستوى 34ر553 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 02ر8 % ليبلغ مستوى 08ر1455 نقطة.

وأشار التقرير الشهري للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 8ر57 مليار جنيه من خلال تداول 645ر6 مليار ورقة منفذة على 416 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 8ر67% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 1ر23%، والعرب على 1ر9%، بعد استبعاد الصفقات.