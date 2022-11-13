البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.81%، لتصل عند مستوى 2456.36 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.7 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.9 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2451 صفقة.