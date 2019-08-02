مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض

بلغ المؤشر نيكي للأسهم اليابانية أدنى مستوياته في ستة أسابيع اليوم، بعدما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم جديدة على الصين، مما جدد المخاوف من الحرب التجارية وضغط بشدة على شركات التصدير والصناعات التحويلية.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 2.11 % إلى 21087.16 نقطة، بعدما بلغ أدنى مستوياته منذ 18 يونيو عند 20960.09 نقطة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.16 % لينهي الجلسة عند 1533.46 نقطة.