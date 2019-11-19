المؤشر القياسي الياباني يهبط 0.22 في المئة في بداية التعامل بطوكيو

هبط المؤشر القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء .

وانخفض المؤشر 0.22 في المئة إلى 23366.36 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 في المئة إلى 1696.86 نقطة.