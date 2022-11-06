بورصة مصر تغلق على تباين

سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 758 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1ر1 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 74ر0 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 2ر11179 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 29ر0 في المئة مسجلًا 68ر2219 نقطة، فيما حافظ مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا على استقراره عند مستوى 08ر3226 نقطة.