الجنيه الإسترليني يسجل انخفاضاً طفيفاً مقابل الدولار

سجل الجنيه الإسترليني اليوم ، انخفاضاً طفيفاً مقابل الدولار بنسبة 0.05 في المئة.فقد تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3577 دولار، فيما استقر مقابل العملة الأوروبية "يورو" بنسبة عند 1.1248 يورو.