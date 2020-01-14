الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.03% أي ما يعادل 11.63 نقطة، وأقفل عند مستوى 43207 نقطة.

وبلغ حجم التداول 151127510 سهماً نفذت في 366 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 170 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 179 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة.