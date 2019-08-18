ارتفاع معدل التضخم في الأردن الشهر الماضي

أعلنت دائرة الاحصاءات الأردنية اليوم، ارتفاع معدل التصخم خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2% ، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018م.

وقال تقرير صادر عن الدائرة ، اليوم، "إن مجموعة الإيجارات واللحوم والدواجن والحبوب والتعليم والثقافة والترفية هي الأكثر مساهمةً في معدل التضخم".