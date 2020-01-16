البورصة العراقية تغلق على تراجع

أغلقت" البورصة" العراقية اليوم على تراجع لليوم الخامس على التوالي, بنسبة 0.41 % , متوقفة عند 486.61 نقطة.

وشهدت الجلسة انخفاض أسهم 12 شركة, وارتفاع أسهم 5 أخرى, فيما حافظت 19 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,738,389,564 سهما, بقيمة 2,968,849,652 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 567 صفقة, شملت 36 شركة مساهمة, من أصل مئة شركة وشركتين مسجلة في البورصة .