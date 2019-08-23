مؤشر تونس يقفل على ارتفاع الجمعة

أقفل المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية "توننداكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 15ر0 % ليقفل عند 61ر7205 نقطة.

وبلغ حجم التعاملات 940ر1 مليون دينار, وسط ارتفاع أسهم 26 شركة وانخفاض أسهم 21 شركة واستقرار أسهم 12 شركة.