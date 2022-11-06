الرئيس المصري يلتقي بالمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ المنعقدة حاليًا بمدينة شرم الشيخ.

واستُعرِضت خلال اللقاء أوجه الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي، خاصة في ضوء برنامج التعاون الذي اتُّفِق عليه مؤخراً بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري.