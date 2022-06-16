حريق ضخم في أكبر حقل غاز روسي
آخر تحديث GMT03:00:58
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

حريق ضخم في أكبر حقل غاز روسي

العرب اليوم -

العرب اليوم - حريق ضخم في أكبر حقل غاز روسي

حريق ضخم
موسكو-العرب اليوم

نشب حريق ضخم في أكبر حقول الغاز الروسية، اليوم الخميس؛ ما أدى إلى تصاعدة أعمدة اللهب في السماء.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

حريق ضخم في أكبر حقل غاز روسي حريق ضخم في أكبر حقل غاز روسي



أخبار ذات صلة

GMT 13:21 2022 الخميس ,16 حزيران / يونيو

سلطان عُمان يعين وزيراً جديداً للطاقة في تعديل وزاري
العرب اليوم - سلطان عُمان يعين وزيراً جديداً للطاقة في تعديل وزاري

GMT 10:21 2022 الخميس ,16 حزيران / يونيو

البنك المركزى الروسى لا يستبعد استخدام العملات المشفرة فى الحسابات الدولية
العرب اليوم - البنك المركزى الروسى لا يستبعد استخدام العملات المشفرة فى الحسابات الدولية

GMT 09:34 2022 الأربعاء ,15 حزيران / يونيو

اليورو يقفز بعد الإعلان عن اجتماع طارئ للمركزي الأوروبي لبحث أوضاع السوق
العرب اليوم - اليورو يقفز بعد الإعلان عن اجتماع طارئ للمركزي الأوروبي لبحث أوضاع السوق

GMT 13:22 2022 الجمعة ,10 حزيران / يونيو

الألومنيوم يبلغ أدنى مستوى في نحو شهر
العرب اليوم - الألومنيوم يبلغ أدنى مستوى في نحو شهر

GMT 08:41 2022 الجمعة ,10 حزيران / يونيو

الروبل يُعزز مواقعه قبل اجتماع حاسم للمركزي الروسي
العرب اليوم - الروبل يُعزز مواقعه قبل اجتماع حاسم للمركزي الروسي

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 15:57 2022 الخميس ,16 حزيران / يونيو

أفكار لتنسيق اللون الأبيض من وحي نانسي عجرم
العرب اليوم - أفكار لتنسيق اللون الأبيض من وحي نانسي عجرم

GMT 11:28 2022 الأربعاء ,15 حزيران / يونيو

أبرز الأماكن الطبيعية التي يمكن زيارتها في النمسا
العرب اليوم - أبرز الأماكن الطبيعية التي يمكن زيارتها في النمسا

GMT 14:58 2022 الأربعاء ,15 حزيران / يونيو

أُسُس متبعة لديكورات غرف نوم الأطفال
العرب اليوم - أُسُس متبعة لديكورات غرف نوم الأطفال

GMT 11:59 2022 الأربعاء ,15 حزيران / يونيو

الرئيس الفرنسي يُشدد لهجته بشأن روسيا قبل زيارة كييف
العرب اليوم - الرئيس الفرنسي يُشدد لهجته بشأن روسيا قبل زيارة كييف

GMT 13:27 2022 الخميس ,16 حزيران / يونيو

تعرض مذيعة مصرية للضرب على يد مديرها في إذاعة "وسط الدلتا"
العرب اليوم - تعرض مذيعة مصرية للضرب على يد مديرها في إذاعة "وسط الدلتا"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:44 2022 الثلاثاء ,26 إبريل / نيسان

أصالة نصري تحسم الجدل وتكشف حقيقة انفصالها عن زوجها العراقي
العرب اليوم - أصالة نصري تحسم الجدل وتكشف حقيقة انفصالها عن زوجها العراقي

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "
العرب اليوم - الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "

GMT 13:19 2019 الخميس ,04 إبريل / نيسان

المرأة "الثور" تكره التجاهل والانتقاد وتتمتع بأنانية نابعة من حب الذات
العرب اليوم - المرأة "الثور" تكره التجاهل والانتقاد وتتمتع بأنانية نابعة من حب الذات

GMT 09:17 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تعيش أجواء إيجابية ومهمة في حياتك المهنية والعاطفية
العرب اليوم - تعيش أجواء إيجابية ومهمة في حياتك المهنية والعاطفية

GMT 05:51 2019 الإثنين ,16 كانون الأول / ديسمبر

الصلوات الثلاثون علي سيدنا الحبيب المصطفي صلي الله وسلم
العرب اليوم - الصلوات الثلاثون علي سيدنا الحبيب المصطفي صلي الله وسلم

GMT 02:46 2021 الثلاثاء ,29 حزيران / يونيو

نادين نجيم ولجين عمران تتألقان بنفس الفستان
العرب اليوم - نادين نجيم ولجين عمران تتألقان بنفس الفستان

GMT 07:34 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر التسلح المفروض على إيران
العرب اليوم - الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر التسلح المفروض على إيران

GMT 07:18 2018 الجمعة ,09 آذار/ مارس

إمرأة اكتشفت خيانة زوجها وصديقتها واستولت على أمواله
العرب اليوم - إمرأة اكتشفت خيانة زوجها وصديقتها واستولت على أمواله

GMT 07:55 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

دراسة تكشف أن الاستجابة المناعية والإجهاد خلال الحمل يؤثر على الأجنة
العرب اليوم - دراسة تكشف أن الاستجابة المناعية والإجهاد خلال الحمل يؤثر على الأجنة

GMT 02:01 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / يناير

صور مذهلة لفهد جوار مجموعة من الزرافات الغريبة
العرب اليوم - صور مذهلة لفهد جوار مجموعة من الزرافات الغريبة

GMT 06:28 2017 الثلاثاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

كيت هدسون تتألق باللون الأسود الجذاب في اليابان
العرب اليوم - كيت هدسون تتألق باللون الأسود الجذاب في اليابان

GMT 05:15 2017 الجمعة ,13 تشرين الأول / أكتوبر

إيران تصف تصريحات ترامب بأنها "غير ناضجة وصبيانية"
العرب اليوم - إيران تصف تصريحات ترامب بأنها "غير ناضجة وصبيانية"

GMT 11:07 2012 الجمعة ,07 كانون الأول / ديسمبر

"سبونج بوب" اللعبة الأولي في قائمة الـ"فيسبوك"
العرب اليوم - "سبونج بوب" اللعبة الأولي في قائمة الـ"فيسبوك"

GMT 16:19 2014 الجمعة ,29 آب / أغسطس

إبتكار عطر جديد من "فيشي" لخريف 2014
العرب اليوم - إبتكار عطر جديد من "فيشي" لخريف 2014

GMT 14:20 2015 الجمعة ,26 حزيران / يونيو

تحذيرات من انهيار شبكة الانترنت خلال 8 أعوام
العرب اليوم - تحذيرات من انهيار شبكة الانترنت خلال 8 أعوام
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab