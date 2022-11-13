بورصة قطر تغلق مرتفعة

ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، بمقدار 52.71 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفًا و609.97 نقاط.

وجرى خلال جلسة اليوم تداول 126 مليونًا و335 ألفًا و981 سهمًا، بقيمة 439 مليونًا و403 آلالف و298.377 ريالًا، نتيجة تنفيذ 13209 صفقات في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، بينما انخفضت أسعار 12 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقهما السابق.