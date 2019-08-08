الخزانة الأميركية تبيع سندات بأدنى عائد في 3 سنوات

باعت وزارة الخزانة الأميركية سندات حكومية لأجل 30 عاما قيمتها 19 مليار دولار بعائد قدره 2.335 في المئة، وهو أدنى عائد لهذا الاستحقاق منذ أغسطس آب 2016.

وأظهرت بيانات من وزارة الخزانة أن مقدمي العروض غير المباشرين، وهم بنوك مركزية أجنبية ومديرو أموال، اشتروا 61.33 في المئة من أحدث إصدار لسندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاما وهي أكبر حصة لهم منذ ديسمبر كانون الأول الماضي.