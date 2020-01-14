البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر2 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 5ر698 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 694 مليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 42ر0% ليبلغ مستوى 64ر13756 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 66ر0% مسجلًا 04ر530 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 61ر0% لينهي التعاملات عند 61ر1377 نقطة.