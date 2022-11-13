مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4471.87 نقطة مرتفعًا بـ 43.4 نقطة وبنسبة 0.98 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4428.43 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و940 ألفًا و239 ريالًا عُمانيًّا، منخفضةً بنسبة 52.7 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و104 آلاف و779 ريالًا عُمانيًّا.