سعر الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري الجمعه
آخر تحديث GMT21:59:12
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري الجمعه

العرب اليوم -

العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري الجمعه

الدينار الجزائري
الرياض - العرب اليوم

1 دينار جزائري = 0.0318 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.4664 دينار جزائري

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري الجمعه سعر الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري الجمعه



أخبار ذات صلة

GMT 21:59 2019 الجمعة ,01 شباط / فبراير

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الكويتي الجمعه
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الدينار الكويتي الجمعه

GMT 21:56 2019 الجمعة ,01 شباط / فبراير

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الاردني الجمعه
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الدينار الاردني الجمعه

GMT 21:52 2019 الجمعة ,01 شباط / فبراير

سعر الريال السعودي مقابل الدينار العراقي الجمعه
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الدينار العراقي الجمعه

GMT 21:47 2019 الجمعة ,01 شباط / فبراير

سعر الريال السعودي مقابل الدينار البحريني الجمعه
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الدينار البحريني الجمعه

GMT 21:19 2019 الجمعة ,01 شباط / فبراير

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني الجمعه
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني الجمعه

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري الجمعه سعر الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري الجمعه



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت فُستانًا باللون الأخضر كشف عن ظهرها

دنيز تشاكير بإطلالة جريئة بعد حصولها على حُكم البراءة

أنقرة - العرب اليوم

نشرت الفنانة التركية المثيرة للجدل دنيز تشاكير، صورة جديدة لها عبر "إنستغرام" ظهرت فيها بإطلالة "جريئة"، كما وصفها البعض، حيث ارتدت فُستانا ب اللون الأخضر الزيتي، بفتحة كبيرة كشفت عن صدرها وظهرها. تأتي إطلالة تشاكير هذه بعد فترة من حصولها على حكم البراءة في قضية إهانة سيدات مُحجبات خلال وجودها في أحد المطاعم وذلك لعدم كفاية الأدلة. يذكر أن بعض السيدات المحجبات رفعن قضية ضد الفنانة التركية إذ اتهمنها بالعنصرية بعد قيامها بالسخرية منهن، وأصدر القضاء التركي حُكمًا ببراءة الفنانة التركية بسبب عدم كفاية الأدلة. وتنتظر الفنانة التركية على الصعيد الفني، عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد "Vurgu" إلى جانب النجم التركي أركان بيتيكايا في 6 الشهر المقبل على قناة "Fox"، بعدما كان من المقرر أن يُعرض على قناة "Show"، إلا أن شركة الإنتاج رفعت ميزانية المسلسل بعد رفع أجور نجوم العمل؛…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:39 2019 الجمعة ,01 شباط / فبراير

ياسمين أوغلو تستعرض جسدها المُذهل في ملابس بحر وردية
العرب اليوم - ياسمين أوغلو تستعرض جسدها المُذهل في ملابس بحر وردية

GMT 11:19 2019 الجمعة ,01 شباط / فبراير

دليل المُسافرين إلى أوزباكستان ذات المناظر الخلّابة
العرب اليوم - دليل المُسافرين إلى أوزباكستان ذات المناظر الخلّابة

GMT 07:46 2019 الجمعة ,01 شباط / فبراير

عبدالله الحسيني يكشف طُرقًا لجعل البيت جزءًا مِن الطبيعة
العرب اليوم - عبدالله الحسيني يكشف طُرقًا لجعل البيت جزءًا مِن الطبيعة

GMT 06:20 2019 الجمعة ,01 شباط / فبراير

حصار غزة يمنع علي أبو ياسين من مشاهدة فيلمه
العرب اليوم - حصار غزة يمنع علي أبو ياسين من مشاهدة فيلمه

GMT 10:07 2019 الجمعة ,01 شباط / فبراير

محكمة أميركية تُلزم الحكومة السورية بدفع 300 مليون دولار
العرب اليوم - محكمة أميركية تُلزم الحكومة السورية بدفع 300 مليون دولار

GMT 08:29 2019 الخميس ,31 كانون الثاني / يناير

7 من أفضل اتجاهات الموضة الرجالية في خريف 2019
العرب اليوم - 7 من أفضل اتجاهات الموضة الرجالية في خريف 2019

GMT 07:01 2019 الخميس ,31 كانون الثاني / يناير

لقطات جوية تُظهِر جمال المباني في هونغ كونغ
العرب اليوم - لقطات جوية تُظهِر جمال المباني في هونغ كونغ

GMT 04:52 2019 الخميس ,31 كانون الثاني / يناير

أفضل طاولات المكياج لتنظيم مستحضرات التجميل الخاصة بك
العرب اليوم - أفضل طاولات المكياج لتنظيم مستحضرات التجميل الخاصة بك

GMT 04:15 2019 الخميس ,31 كانون الثاني / يناير

كوتس يحذر إسرائيل من استهداف مواقع إيرانية
العرب اليوم - كوتس يحذر إسرائيل من استهداف مواقع إيرانية

GMT 09:21 2019 الخميس ,31 كانون الثاني / يناير

"مايكروسوفت" تُثبّت تطبيقًا جديدًا على مُتصفِّحها "EDGE"
العرب اليوم - "مايكروسوفت" تُثبّت تطبيقًا جديدًا على مُتصفِّحها "EDGE"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:02 2019 الأحد ,13 كانون الثاني / يناير

طريقة أسترالية لتنظيف المكواه تتحدى كل توقعاتِك
العرب اليوم - طريقة أسترالية لتنظيف المكواه تتحدى كل توقعاتِك

GMT 15:46 2018 الأحد ,14 كانون الثاني / يناير

سنوات يفصلها رقم
العرب اليوم - سنوات يفصلها رقم

GMT 06:32 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

ماء الورد ... مكون اساسي لجمالك
العرب اليوم - ماء الورد ... مكون اساسي لجمالك

GMT 08:34 2014 الخميس ,15 أيار / مايو

دنيا عجيبة غريبة.
العرب اليوم - دنيا عجيبة غريبة.

GMT 16:26 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبر

تجربتي في نزل فنان البيئي
العرب اليوم - تجربتي في نزل فنان البيئي

GMT 09:30 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبر

تقييم رؤساء الجامعات
العرب اليوم - تقييم رؤساء الجامعات

GMT 09:30 2016 الأربعاء ,11 أيار / مايو

لازم يكون عندنا أمل
العرب اليوم - لازم يكون عندنا أمل

GMT 07:48 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبر

ظروف عائلية
العرب اليوم - ظروف عائلية

GMT 10:18 2016 الجمعة ,06 أيار / مايو

الألوان في الديكور
العرب اليوم - الألوان في الديكور

GMT 05:41 2014 الخميس ,15 أيار / مايو

الشموع لمسة ديكوريّة لليلةٍ رومانسيّة
العرب اليوم - الشموع لمسة ديكوريّة لليلةٍ رومانسيّة

GMT 08:43 2016 الخميس ,05 أيار / مايو

أزياء الزمن الجميل
العرب اليوم - أزياء الزمن الجميل

GMT 12:38 2017 الخميس ,12 كانون الثاني / يناير

المهاجرون العرب بين التعايش والعزلة وأزمة الهوية
العرب اليوم - المهاجرون العرب بين التعايش والعزلة وأزمة الهوية

GMT 02:53 2018 الثلاثاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

حنان عبداللطيف من محامية إلى مصممة عرائس المولد النبوي
العرب اليوم - حنان عبداللطيف من محامية إلى مصممة عرائس المولد النبوي

GMT 00:15 2018 الخميس ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

فرقة"الفرقة"تقدم أحدث أعمالها"البوابة"على مسرح الهوسابير 7 كانون الأول
العرب اليوم - فرقة"الفرقة"تقدم أحدث أعمالها"البوابة"على مسرح الهوسابير 7 كانون الأول

GMT 19:59 2016 الخميس ,15 أيلول / سبتمبر

السياحة في بلدي
العرب اليوم - السياحة في بلدي

GMT 01:13 2018 الجمعة ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

الزناتي يكشف أسرار التعليم في مصر وخطط التطوير
العرب اليوم - الزناتي يكشف أسرار التعليم في مصر وخطط التطوير

GMT 20:09 2018 الخميس ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

الشعر الطويل يتربَّع على عرش موضة الرجال الباحثين عن الأناقة
العرب اليوم - الشعر الطويل يتربَّع على عرش موضة الرجال الباحثين عن الأناقة

GMT 00:00 2018 الخميس ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

عزيز الشافعى ضيف "الليلة عندك" على راديو 9090 الخميس
العرب اليوم - عزيز الشافعى ضيف "الليلة عندك" على راديو 9090 الخميس

GMT 09:35 2017 الثلاثاء ,11 إبريل / نيسان

ملتقى بغداد السنوي الثاني لشركات السفر والسياحة
العرب اليوم - ملتقى بغداد السنوي الثاني لشركات السفر والسياحة

GMT 16:26 2016 الأربعاء ,13 إبريل / نيسان

اوكسجين الفكر
العرب اليوم - اوكسجين الفكر

GMT 18:08 2016 الخميس ,15 أيلول / سبتمبر

أهوار العراق جنة الله الجنوبية
العرب اليوم - أهوار العراق جنة الله الجنوبية

GMT 14:18 2018 الإثنين ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

"نداء تونس" تعلن مقاطعتها جلسة الثقة النيابية
العرب اليوم - "نداء تونس" تعلن مقاطعتها جلسة الثقة النيابية

GMT 07:17 2016 الإثنين ,27 حزيران / يونيو

مصممو الأزياء والمقلدون
العرب اليوم - مصممو الأزياء والمقلدون

GMT 14:59 2016 الخميس ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

الابراج الصينية
العرب اليوم - الابراج الصينية

GMT 08:45 2018 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

الجمارك السعودية و "سابك" توقعان مذكرة تفاهم لمنطقة إيداع
العرب اليوم - الجمارك السعودية و "سابك" توقعان مذكرة تفاهم لمنطقة إيداع

GMT 19:29 2017 الخميس ,23 شباط / فبراير

أنواع السياحة
العرب اليوم - أنواع السياحة

GMT 11:02 2018 الخميس ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

الاستفتاء الشعبي لن يحرم تايوان من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020
العرب اليوم - الاستفتاء الشعبي لن يحرم تايوان من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

GMT 14:26 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

نكسة المعلمين!!
العرب اليوم - نكسة المعلمين!!
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab