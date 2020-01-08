البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر7 مليار جنيه ليبلغ مستوى 680 مليار جنيه.

وقفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 9ر1 % ليبلغ مستوى 97ر13474 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 7ر0 % مسجلاً 75ر506 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس100" الأوسع نطاقا والذي ارتفع بنحو 1ر1 % لينهي التعاملات عند 52ر1328 نقطة.