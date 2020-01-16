مؤشر سوق مسقط يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 55ر4060 نقطة مرتفعًا بـ 18ر21 نقطة بنسبة 524ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 37ر4039 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و 379 ألفًا و 962 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 29ر19 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 5 ملايين و 426 ألفًا و 749 ريالًا عمانيًا.