مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على ارتفاع
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مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على ارتفاع

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العرب اليوم - مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على ارتفاع

المنامة - العرب اليوم

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,867.93 نقطة بارتفاع قدره 2.09 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 661.11 نقطة بارتفاع قدره 2.38 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوناً و911 ألفاً و566 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 395 ألفاً و994 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 46 صفقة.

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مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على ارتفاع مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على ارتفاع



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