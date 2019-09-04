سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 سبتمبر
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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 سبتمبر

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العرب اليوم - سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 سبتمبر

الذهب
القاهرة - العرب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 سبتمبر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 825.13 جنيه $49.93
سعر الذهب عيار 22 756.38 جنيه $45.77
اسعار الذهب عيار 21 722.01 جنيه $43.69
اسعار الذهب عيار 18 618.86 جنيه $37.45
سعر الذهب عيار 14 481.33 جنيه $29.13
سعر الذهب عيار 12 412.57 جنيه $24.97
سعر الذهب عيار 9 309.43 جنيه $18.72
اسعار أوقية الذهب 25,662 جنيه $1,553
اسعار جنيه الذهب 5,776 جنيه $349.54
اسعار كيلو الذهب 825,131 جنيه $49,932

 

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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 سبتمبر سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 سبتمبر



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