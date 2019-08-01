أسعار النفط تتراجع 1% لأول مرة منذ ستة أيام

تراجع سعر برميل نفط خام برنت القياسي صباح اليوم بقيمة 68 سنتاً، ما يعادل تقريباً 1%، ليصل الى 64.37 دولاراً للبرميل.

وعزى خبراء ذلك التراجع الى إنتهاء المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين دون تحقيق أي تقدم ملموس، إضافة الى عدم إقرار البنك المركزي الأمريكي سلسلة من تخفيضات سعر الفائدة كما كان متوقعاً.

وأشارت مصادر متخصصة اخرى الى أن ارتفاع الإنتاج الأمريكي ووفرة المعروض في الأسواق ساهما ايضاً في إنخفاض الأسعار.