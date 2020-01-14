البورصة العراقية تغلق على تراجع

أغلق مؤشر "البورصة" العراقية اليوم, على تراجع بنسبة 0.87%, متوقفًا عند 488.82 نقطة.

وبموجب المؤشر فقد انخفضت أسهم 13 شركة, وارتفعت أسهم 4 شركات, فيما حافظت 13 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 876,574,997 سهمًا, بقيمة 664,630,281 دينارًا عراقيًا, تحصّلت من إبرام 613 صفقة, شملت 30 شركة مساهمة, من أصل 102 شركة مسجلة في البورصة.