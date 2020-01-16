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البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

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العرب اليوم - البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

البورصة الأردنية
عمان - العرب اليوم

اغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على ارتفاع بنسبة 0.67 %، عند مستوى 1865.59 نقطة.
وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.4 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.0 مليون سهم، نفذت من خلال 2,053 صفقة.

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البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع



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