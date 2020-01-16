البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

اغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على ارتفاع بنسبة 0.67 %، عند مستوى 1865.59 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.4 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.0 مليون سهم، نفذت من خلال 2,053 صفقة.