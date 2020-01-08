البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

اغلقت البورصة الأردنية اليوم تعاملاتها على انخفاض بنسبة 0.53% عند مستوى 1817.48 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.9 مليون دينار أردني، وسط تداول 4.5 مليون سهم، نفذت من خلال 1,688 عقداً.