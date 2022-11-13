البورصة المصرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 793 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 1.3 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس /إيجي إكس 30/ بنسبة 1.91% مسجلاً 11980.62 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 2.18% ليصل إلى 2279.87 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي زاد بنحو 1.98%، منهيًا التعاملات عند مستوى 3340.16 نقطة.