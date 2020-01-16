البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.14% ما يعادل 0.72 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 526.63 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 294,433 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 450,540.49 دولاراً نفذت من خلال 111 صفقة.