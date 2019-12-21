سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.20%



ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم، الجمعة بنسبة 0.20% إلى 66.67 دولاراً أمريكياً.

وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم للعقود الآجلة بنسبة 0.02% إلى 61.17 دولاراً أمريكياً.