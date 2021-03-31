السعودية والعراق تتفقان على صندوق برأسمال 3 مليارات دولار

قال بيان مشترك للسعودية والعراق، أن البلدين اتفقا على إقامة صندوق برأسمال يقدر بـ3 مليارات دولار، إسهاماً من المملكة في تشجيع الاستثمار بالعراق.وأضاف البيان أن الصندوق المشترك سوف "يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعراقي وبمشاركة القطاع الخاص من الجانبين".