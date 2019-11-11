مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,515.91 بانخفاض قدره 2.42 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 756.33 نقطة، بانخفاض قدره 3.42 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونا و 868 ألفا و 278 سهما بقيمة إجمالية قدرها 326 ألفا و 398 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 45 صفقة.