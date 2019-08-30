اليورو يتراجع عن مستوى 1.10 دولار إلى أدنى مستوى منذ مايو 2017

تراجع اليورو أثناء التعاملات المالية اليوم، عن مستوى 1.10 دولار إلى أدنى مستوى له منذ مايو أيار 2017 .

وقدم متعاملون تفسيرات متعددة لهذا الهبوط، بما في ذلك تغريدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها: إن اليورو يهبط بخطى سريعة أمام الدولار الأمريكي، ملقيًا باللوم في ذلك على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وجرى تداول اليورو في أحدث معاملة عند 1.0990 دولار، منخفضًا بنسبة 0.61 في المئة عن مستواه في بداية جلسة التداول.