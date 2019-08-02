البورصة الأمريكية تفتتح على انخفاض

انخفضت مؤشرات البورصة الأمريكية عند الفتح اليوم، متأثرة بأداء قطاع التكنولوجيا الذي يتأثر بالرسوم الجمركية، بينما عزز ضعف نمو الوظائف المحلية في يوليو المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 54.76 نقطة أو 0.21% إلى 26528.66 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.66 نقطة أو 0.33% إلى 2943.90 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 54.70 نقطة أو 0.67% إلى 8056.42 نقطة.