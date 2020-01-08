مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,585.32 بانخفاض وقدره 6.69 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 738.67 بانخفاض وقدره 4.31 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة اليوم مليون و737 ألفًا و475 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 558 ألفًا و181 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها خلال 99 صفقة.