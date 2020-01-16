البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط ترقب لقرار لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري في وقت لاحق اليوم بشأن أسعار الفائدة للأسابيع الست المقبلة، وسط ترجيحات من قبل المحللين بخفض جديد.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو8ر1 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 7ر701 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 525 مليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 4ر0% ليبلغ مستوى 16ر13824 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 49ر0% ليبلغ مستوى 82ر535 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي أضاف نحو 55ر0% ليبلغ مستوى 77ر1390 نقطة.