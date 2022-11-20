مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,861.28 بانخفاض قدره 3.68 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 660.23 بانخفاض قدره 2.24 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 878 ألفًا و913 سهمًا بقيمة إجمالية بلغ قدرها 532 ألفًا و930 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 37 صفقة.