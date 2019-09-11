بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 16ر120 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 16ر120 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5747 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 05ر2 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 16ر165 مليون سهم تمت من خلال 6942 صفقة نقدية بقيمة 8ر40 مليون دينار كويتي (نحو 7ر138 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر31 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4748 نقطة بنسبة 66ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر98 مليون سهم تمت عبر 3128 صفقة نقدية بقيمة 9ر5 مليون دينار (نحو 06ر20 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 17ر163 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر6260 نقطة بنسبة 54ر2 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر66 مليون سهم تمت عبر 3814 صفقة بقيمة 9ر34 مليون دينار (نحو 66ر118 مليون دولار).