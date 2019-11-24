البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.20%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.20% ما يعادل 1.05نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 523.64 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 190,589 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 270,484 دولاراً نفذت من خلال 83 صفقة.