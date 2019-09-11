البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على ارتفاع بنسبة 0.16% ، عند مستوى 1798.04 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 5.7 مليون دينار أردني ، وسط تداول 4.6 مليون سهم، نفذت من خلال 1,936 صفقة.