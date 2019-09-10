سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 10سبتمبر
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سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 10سبتمبر

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العرب اليوم - سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 10سبتمبر

الذهب
القاهرة - العرب اليوم

سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 10سبتمبر

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 179.21 ريال $47.77
سعر الذهب عيار 22 164.28 ريال $43.79
اسعار الذهب عيار 21 156.81 ريال $41.80
اسعار الذهب عيار 18 134.41 ريال $35.83
سعر الذهب عيار 14 104.54 ريال $27.87
سعر الذهب عيار 12 89.61 ريال $23.89
اسعار أوقية الذهب 5,573 ريال $1,486
اسعار جنيه الذهب 1,255 ريال $334.41
اسعار كيلو الذهب 179,211 ريال $47,772

 

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سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 10سبتمبر سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 10سبتمبر



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