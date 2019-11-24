البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.12 % عند مستوى 1793.46 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.4 ملايين دينار أردني، وسط تداول 3.1 ملايين سهم، نفذت من خلال 1,504 صفقات.