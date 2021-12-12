ولي العهد السعودي يؤكد دور المملكة ريادي في استقرار أسواق الطاقة وفي قيادة الحقبة الخضراء القادمة
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ولي العهد السعودي يؤكد دور المملكة ريادي في استقرار أسواق الطاقة وفي قيادة الحقبة الخضراء القادمة

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العرب اليوم - ولي العهد السعودي يؤكد دور المملكة ريادي في استقرار أسواق الطاقة وفي قيادة الحقبة الخضراء القادمة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
الرياض ـ العرب اليوم

لفت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى أن المملكة تلعب "دورا رياديا" في استقرار أسواق الطاقة، وفي "قيادة الحقبة الخضراء القادمة" وفي تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام 2022، أوضح بن سلمان أن المملكة تلعب هذا الدور من خلال "مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، اللتان ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة". وأكد أن المملكة "ستستمر خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصادها كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة كالسياحة والتقنية والصناعة والتعدين". من جهة أخرى، أشار إلى إن "نجاح الحكومة في التصدي لجائحة كورونا والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الطارئة" وأكد إلى أن الرياض "تعمل على دعم الدول الشقيقة والمنظمات الدولية في جهودها لمواجهة الأزمة".

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ولي العهد السعودي يؤكد دور المملكة ريادي في استقرار أسواق الطاقة وفي قيادة الحقبة الخضراء القادمة ولي العهد السعودي يؤكد دور المملكة ريادي في استقرار أسواق الطاقة وفي قيادة الحقبة الخضراء القادمة



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