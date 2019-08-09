الذهب يستقر قرب 1500 دولار للأوقية
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الذهب يستقر قرب 1500 دولار للأوقية

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العرب اليوم - الذهب يستقر قرب 1500 دولار للأوقية

الذهب
لندن - العرب اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة مختتمة أفضل أسبوع لها في أكثر من ثلاث سنوات مع بقائها قرب مستوى 1500 دولار للأوقية (الأونصة) .
وبلغ سعر الذهب للبيع الفوري في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي 1497.20 دولارًا للأوقية منخفضا 0.2 بالمئة بعد أن تخطى في وقت سابق هذا الأسبوع حاجز 1500 دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2013.
وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1508.50 دولارات للأوقية.
وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب تزيد عن 4 في المئة هى الأكبر منذ أبريل 2016 وموسعا مكاسبه منذ بداية العام إلى حوالي 17 بالمئة مع صعوده 100 دولار في الأسبوع المنقضي.

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الذهب يستقر قرب 1500 دولار للأوقية الذهب يستقر قرب 1500 دولار للأوقية



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