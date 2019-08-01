مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,549.58 بارتفاع قدره 1.90 نقطة عن معدل الإقفال السابق, في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 771.51 بانخفاض قدره 4.12 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و 605 آلاف و 483 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 959 ألفاً و 609 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها خلال 110 صفقات.