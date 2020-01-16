الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.17 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.17 % أي ما يعادل 72 نقطة، وأقفل عند مستوى 43065 نقطة.

وبلغ حجم التداول 152132040 سهماً نفذت في 344 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 193 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 133 شركة، واستقرت قيمة أسهم 18 شركة.