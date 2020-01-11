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الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

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العرب اليوم - الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

الأسهم الأمريكية
نيويورك - العرب اليوم

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم على تراجع.
وانخفض مؤشر (داو جونز) الصناعي القياسي بمقدار 33ر133 نقطة، ما نسبته 46ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 57ر28823 نقطة، فيما تراجع مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) الأوسع نطاقًا بنسبة 29ر0 في المئة، ما يعادل 37ر9 نقطة، ليغلق عند مستوى 33ر3265 نقطة.
وخسر مؤشر (ناسداك) المجمع بمقدار 57ر24 نقطة، ما نسبته 27ر0 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 86ر9178 نقطة.

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الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع



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