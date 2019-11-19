البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على انخفاض بنسبة 0.23% عند مستوى 1789.59 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.2 ملايين دينار أردني، وسط تدوال 4.8 ملايين سهم، نفذت خلال 1,966 صفقة.