التضخم في السودان يصعد إلى أكثر من 57%

سجل معدل التضخم بالسودان لشهر أكتوبر الماضي ارتفاعًا بلغ 57.70 % ، مقارنة 53.35 % لشهر سبتمبر.

وبحسب نشرة للجهاز المركزي للإحصاء السوداني اليوم، فإن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 57.70 % في أكتوبر، بنسبة ارتفاع 17.4 % مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وعزا الجهاز المركزي ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة بلغت 61.01 % من التضخمم العام, كما زادت أسعار الزيوت والألبان والخضروات بالإضافة إلى ارتفاع تعرفة المواصلات.

وأشار إلى أن معدل التضخم في المناطق الحضرية سجل 56.15 % في الشهر الماضي، مقابل 51.41 % في سبتمبر.